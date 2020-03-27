搶攻青年選票，民進黨立范雲、伍麗華今上午與台少盟秘書長葉大華召開記者會，宣布準備好的「修憲與修法」雙軌提案已經送入立法院，希望盡快推動公民權下修18歲，讓年滿18歲的年輕人也能透過選票，決定台灣的未來。

范雲表示，原本預計沒有這麼趕著提案，眼看過去對18歲公民權態度保守的國民黨，已經提案並送入程序委員會，民進黨長期關心青年參政議題，認為應該加快腳步，因此昨日也完成修憲案、選罷法等四案之連署並送進議事處。

長期致力於推動18歲公民權議題的葉大華表示，推動18歲公民權15年以來，「投年輕人一張信任票」是當時推動18歲公民權最重要的訴求，台灣人民應該思考是否更信任年輕人，如今社會各界大多能取得共識，正式推動下修公民權至18歲的契機，不要再拖了。

伍麗華也認為，世界各地對於成年的定義，有些地方比18歲更早，代表一種信任，尤其是現在的青少年受到更多教育與資訊，思想更成仇，不能再看清年輕人。

公民權下修18歲修法，綠營已有伍麗華、林宜瑾、張廖萬堅、莊瑞雄、黃國書、劉建國、賴品妤等立委共同提案，並已有超過20位連署支持，希望能盡快將這份禮物送給青年。

值得一提的是，此次記者會因應新冠肺炎疫情，為減少感染風險，首次採取線上視訊方式召開記者會，說明綠委下修18歲修憲案的進度。

(中時 )