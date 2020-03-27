邱琦雯去年和流行服飾品牌合作，升格聯名設計師，在最新一次合作中，她將自己愛旅遊的個性，帶進服裝設計中，設計出好整理、好收納又能迅速變美的款式，為考驗服裝實穿性，年前特地飛往古巴遊玩，也特地將服裝帶出國實測，她興奮地說：「走在路上回頭率超高，南美人很熱情，還會直接說衣服好漂亮，哪裡買的，讓我超開心。」

邱琦雯幸運的在肺炎疫情爆發前去了一趟古巴，她旅遊經驗豐富，練就一身快速穿搭、行李收納法。她表示若是超過1週以上的長時間旅行，她會選擇可以一衣多穿的款式，「這樣方便混合著穿搭，能節省行李箱空間，最重要的是，這樣才可以裝進更多戰利品」。此外，她大推連身洋裝，「長洋裝可以節省許多搭配時間，而且如果走路走到腿腫漲，還可以裙襬遮腿，是旅遊穿搭好物」。

邱琦雯到海明威生前最愛去的五分錢酒館朝聖。

邱琦雯嘗鮮搭上古巴特有的老爺車。

開始聯名設計後，邱琦雯陸續收到各處傳來的大量「私照」，她笑說：「不是那種奇怪的啦！是親友會拍照給我看他們的穿搭，問問我的意見，我就會針對他們的身型，以及約會、工作等不同的目的，給他們我的看法。」她還因為接觸設計領域，無意間節省了出門準備時間。她表示，因為工作需要，會要求自己大量翻閱時尚雜誌、搜尋網路資訊，了解市場正在流行什麼風格，「我現在出門前的打扮變得超快，不用像以前都樣想個半天，也算是一項利多啦」。

邱琦雯熱情地邀街頭藝人合照。

邱琦雯出遊古巴，一路逛了老城區、海明威生前最愛去的五分錢酒館、搭上了老爺車，還開心與街頭藝人合照。她穿著參與設計的長洋裝走在異國街頭，頻吸引路人目光注目，還有人特地走向她詢問衣服哪裡買，她說自己當時驕傲地說：「這些漂亮的衣服都來自台灣，是台灣的服飾公司設計生產的，網路上可以搜尋的到，但可惜目前無法運送到古巴。」間接做好文化外交還打響台灣名號。

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(中時電子報)