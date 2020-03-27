黃女在網路社群發布「台元科技園區因有人確診」的不實訊息。（羅浚濱翻攝）

黃女在網路社群澄清「台元科技園區因有人確診」並非事實。（羅浚濱翻攝）

新冠肺炎疫情確診案例不斷增加，引起全民關注，假訊息更易造成人心恐慌，日前網路社 群出現「台元科技園區因有人確診」的不實訊息，新竹地檢署指揮縣調站追查，傳喚涉案的黃女到案，要求發文澄情，27日偵結聲請法院簡易判決處刑。

黃姓女子3月17日，在多數人得見的「大雕胡娛樂組」，發表「竹北台元科技園區有人確診，整棟所有公司都停班14天隔離觀察，我朋友公司就在那裡。請大家外出留意～」等文字，引發網路議論。

檢察官王遠志向台元科技園區管理服務中心及園區內公司進行查證，並無整棟所有公司停班之情事後，指揮縣調查站傳喚謝女到庭，發現謝女未進行查證、詢問或確認，亦無相當理由認為資訊為真實情況下，散布這則不實疫情訊息。

檢方要求謝女在貼文下刊登澄清文，並考量其行為影響民眾對新冠肺炎流行疫情訊息的正確性、衛福部對疫情控管及台元科技園區內多數公司等情節，認應向法院聲請簡易判決處刑。

檢方呼籲民眾，現今透過中央疫情指揮中心官方網站，可迅速查證資訊正確性，請民眾切勿一收到訊息，未經查證就任意轉傳、分享，造成以訛傳訛，將會觸犯刑罰，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。若發現有任何散播不實訊息，可向檢警舉發。

(中時 )