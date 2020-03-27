華航提供給空服員的防疫暖心包。（華航提供／陳祐誠傳真）

新冠肺炎疫情在各國間傳播，空服員成為受感染的高風險群，被要求在外站只能待在房間內休息不得外出，不過中華航空只給空服員簡單的餐點，叫外送得自費，消息曝光引起議論。華航今日推出空勤專屬「防疫暖心包」，內容物重新包裝，感謝組員的辛勞，另比照長榮航空規劃機組員專屬廁所。

華航日前給外站空服員的餐點，只有1瓶水、2包素泡麵以及5包米果，空服員想叫外送還得自費，令組員相當傻眼。華航今表示，因應疫情變化，傾聽員工意見後，提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目前用在豪華商務艙的迷彩盥洗包重新包裝，讓機師及空服員於派飛過夜班時使用。

「防疫暖心包」包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml，同時將依機組員需要，隨時提供防疫品補充。客艙內原備有醫療包，也增添隔離衣及N95口罩。

由於部分班機抵達目的地飯店時為非用餐時段，另也設計「隨身點心袋」提供飛航長程線機組員，「隨身點心袋」內備有果豆、麵包、素食泡麵（各國皆禁止攜帶肉類入境）、洋芋片、巧克力、餅乾及礦泉水等，供組員在飯店有應急糧食可立即食用。此外，華航外站津貼本就優於國內他航，機組員在住宿國外期間，可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，則備有訂餐資訊或由各地分公司協助訂餐。

華航強調，防疫措施和保護機組員方面，全航線執勤時戴口罩及收餐時戴手套，亦開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡；即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。

(中時 )