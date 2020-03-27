便祕是現代人常見的疾病，尤其是隨著生活水準的提高，飲食愈來愈趨向精緻化，加上不愛運動，便祕的發生率也愈來愈高。然而，便祕的人一定要吃藥嗎？便祕該吃什麼藥才安全？而長期服用瀉藥會出問題嗎？

國泰綜合醫院大腸直腸外科主任張世昌表示，剛開始有便祕問題，最好不要先使用任何藥物，而是靠日常生活飲食作息來調整，需要多食用高纖維飲食、多喝水與多運動，有此三大法寶，就能逐漸改善便祕困擾。

如果藉由日生活飲食作息調整，仍然無法改善便祕問題，此時再考慮使用瀉藥治療。但是不宜自行到藥房購買使用，有可能因誤用、濫用，造成更多的副作用。許多患者認為便祕只是小毛病，以為便祕像感冒一樣，只要服用成藥就可以緩解症狀，似乎能夠排便暫時解除問題，於是下次復發時，就會再去藥房買這些便祕藥物繼續服用。

張世昌指出，輕微的便祕指超過3天尚未排便，可以先嘗試使用瀉藥，如果便祕持續，就一定要求助於醫師，避免瀉藥濫用，因為瀉藥只能針對一時性便祕患者使用；有的人長期對瀉藥產生依賴性，只要便祕就吃，而且用量愈來愈大，如此反覆數次，其實大腸已經對於這些瀉藥產生了抗藥性，患者開始加大用藥量，事實上，如此行為已經影響腸道正常功能，甚至使結腸無法正常收縮，對腸道造成傷害。

此外，還有更離譜的是，有些人明明沒有便祕問題，卻為了減肥而長期服用，把便祕藥當作減肥藥，過度使用瀉藥，除了經常腹瀉之外，還會引起嘔吐，造成水分、電解質流失，甚至嚴重造成低血鉀，導致肌肉無力，健康令人擔憂。

除了習慣性依賴瀉藥來排便，也有的人喜歡使用灌腸劑或不明減肥茶等來通便，長期用浣腸劑來灌腸，會造成肛門口後面的直腸，因積便關係造成口袋型擴大，反而累積太多的大便，造成便意感鈍化，排便愈加困難。

預防便祕最好平時多攝取纖維食物、多喝水與維持適度運動，這也是黃金原則。很多人都知道全穀、全麥等產品都含有豐富的纖維，但因這些食物比較粗糙及口感差，往往不願長期使用。除了穀類之外，一些中式食品也含有豐富的纖維，例如全穀類有糙米、薏米菌類如冬菇、髮菜乾菜如金針菜、霸王花乾果如無花果、西梅，以及新鮮蔬果等。

如果無法固定從食物中攝取到充足的纖維，也可以考慮富含纖維的保健食品，或以優酪乳取代一般乳製品，尤其是因為乳糖不耐症而不能喝鮮奶的人，可以喝優酪乳或吃優格，幫腸道內的有益菌製造有利的生長環境，有助排便，並能增加鈣質的吸收。

有便祕困擾的人，也可以經常進行腹部天樞穴按摩，有助腸蠕動，穴位位於肚臍正中左右各外開2吋，約3橫指寬。單點按壓，或右手掌從右下腹順時針繞圈按壓，每次5圈，每天3回，飯後睡前按摩為佳。

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(中時電子報)