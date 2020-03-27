MCU(微控制處理器)再添新兵！應廣(6716)今(27)日正式掛牌上櫃，開盤參考價42元，股價最高一度衝上51.1元，漲幅達21.6%，應廣日前進行上市前公開申購，公開申購張數共422張，公開申購價為每股42元，共有超過1.27萬人參與申購，中籤率為3.33%。

董事長唐燦弼認為，應廣看好微控制器市場持續成長，應廣2019年MCU出貨量10.09億顆，目前已8位元為主，今年會力拚達到12~13億顆的水準，今年看好觸控產品2019年的佈局開始爆發，加上去年也有一些高性價比的產品，採用的客戶應該會增加，就整體營收來說，應廣期望今年可以相較去年小幅成長，力拚做到雙位數。

應廣為具備自主核心技術之微控制器IC設計廠商，從IP、晶片至開發系統均是自行研發，得以掌握整體功能，並發展出各種系列高性價比的微控制器，應用於各類玩具、遙控裝置、智慧生活電器、工業規格產品、高效能直流無刷馬達及電容式觸控開關等，近年來更是以微控器佈局於AI智能生活相關領域、TWS(無線藍芽耳機)整合配套及5G散熱風扇系統。

應廣此次新股現增上市公開承銷股數80%採競拍，另外20%採公開申購，最低投標價格為每股32.56元，參與投標合格標單共955筆，得標筆數135筆，最低得標價格為46.7元，最高得標價格54.6元，得標加權平均價格為48元，約為競拍底價32.56元的1.47倍。

應廣106年度、107年度及108年度之營收分別為4億7618萬元、4億6675萬元及5億2167萬元，毛利率分別為39%、41%及39%，每股盈餘分別為4.2元、 3.96元及3.57元，維持穩定成長。

(時報資訊)