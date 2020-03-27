高雄市防疫超前部署，教育局提倡「停課不停學」政策備受關注，也獲得許多企業支持，緯創資通股份有限公司捐贈100台平板電腦給教育局，讓未來高雄校園有停課需求時，弱勢學生也能在家中學習，對此教育局長吳榕峯27日特別頒發感謝狀，感謝企業對高雄學子的用心。

緯創資通總監許延岳表示，在疫情嚴峻期間，教育局為了因應「停課不停學」政策，已經與各大出版社及線上平台合作，在軟件上已經有相當好的配套措施，所以透過自己的棉薄之力，捐贈100台平板電腦，希望可以在硬體上幫助高雄的弱勢學生，後續學生們若還有其他需求，他們也會盡全力幫忙。

吳榕峯表示，相當感謝各大企業在疫情期間鼎力相助，協助偏鄉及弱勢學生可以正常學習，趁著這次疫情，剛好可以讓學生們訓練自主學習，教育局會陸續請各校統計沒有網路載具或電腦硬件的人數，若未來有學校停課，就會馬上配送足夠的數量至學校。

高雄市教育局建置的「達學堂」平台，目前教學影片已超過2,350部，題庫超過1,500題，已是相當豐富的師生線上學習平台，透過平板、手提電腦結合線上平台學習資源與多元課程內容，讓師生們能在家線上自學、共學及線上教學。

高雄市教育局彙整教育部、民間數位資源與應用工具列表，提供高雄市師生於防疫期間，即使遭遇停課的衝擊，也可以讓學習不中斷，提供多元自主學習機會與資源。

(中時 )