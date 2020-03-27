新竹地檢署為因應新冠肺炎疫情日漸升溫，依據法務部辦公場所替代應變措施，佈署完成分層分區辦公，將防疫措施做到滴水不漏，27日進行科室分層分區辦公實地演練，讓同仁熟悉應變模式，確保防疫期間公務不間斷。

竹檢指出，為預防有同仁確診，造成群聚感染致業務停擺，檢方針對紀錄科、執行科及檢察事務官室等有多人集中的辦公室，預擬將部分人力疏散至有網路設備的第一會議室、電腦教室及圖書室分區辦公，降低群聚感染機率。

目前替代辦公場所的辦公設備及相關作業系統設定都已整備完竣，未來視疫情需要啟動分層分區辦公，人員即可迅速就位，處理公務。

27日演練時，由紀錄科等科室人員至分區辦公場所，保持1公尺以上之間距辦公，實際操作平日使用的審案管系統，製作書類，確認相關軟、硬體設備運作順暢，保證檢察業務不受疫情影響而減損司法效能。

另外，竹檢因應疫情所需進行的遠距訊問，已與新竹縣市警局及新竹地方法院完成視訊軟體ZOOM的測試，並迅速與地院及新竹縣市刑警大隊開會討論防疫期間，拘捕通緝到案被告遠距訊問執行流程及細節，降低染疫風險。

(中時 )