國民黨團提公民權下修至18歲的修憲草案，已在立院完成一讀。民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，各黨團對下修公民權早有共識，沒什麼好爭論；但在野黨要想清楚，修憲不是起鬨，更不是搶功勞，面對五權變三權、內閣制或總統制都應一併思考，「憲政體制、國家高度、歷史課題缺一不可，終局之戰很困難，但我們能不面對嗎？」

在江啟臣領銜提案的下修公民權年齡的修憲案在立院付委後，柯建銘表示，公民權下修至18歲其實在上屆立委時已提過，但礙於當時國民黨堅持把不在籍投票綁在一起，才讓案子無法討論下去。換言之，下修公民權不是什麼新發明，相信在立法院內也沒有哪個黨會有意見，「這是沒有爭議的事情，只是修憲委員會成立後，難道只有討論這個東西？」

「憲法的五權要不要變成三權，台灣的憲政體制是要走向內閣制還是總統制，這些積年累月無解的歷史課題，我們是不是應該正式來討論了？」柯建銘說，民進黨從黨外時期一路走來，每一場修憲都是無役不與，因為這是民主政治能否更進化的轉捩點。

他坦言，其實在上屆立委時，民進黨好不容易取得國會多數後，在黨團內部就籌組了修憲小組，並由曾在扁政府擔任憲改辦公室主任的前綠委李俊俋擔任召集人；然而，那4年民進黨必須處理年金改革、轉型正義、不當黨產條例，改革法案太多，加上國民黨堅持把不在籍投票也包裹進下修公民權的修憲討論，才不得不擱置。

如今，柯建銘表示，現在民進黨必須回過頭，認真思考修憲這樣的重大政治工程，該具備哪些面向，「我知道討論下修18歲公民權，大家都會很高興，但我的看法是在公民權之外，五權分立要不要變三權分立？台灣要走向內閣制還是總統制？不談這些，只講18歲投票，這是不負責的」。

柯建銘進一步說，面對歷史課題，相信蔡英文總統在520會有一些談話；在此之前，在野黨在思考修憲問題時，必須設法以更高的高度，看待歷史與憲政體制，「終局之戰很困難，但我們能不面對嗎？」

對於修憲的適當時機點，柯建銘說，修憲必須有三個要件，第一是黨內有共識；第二是朝野有共識；第三是社會有共識。所以，此刻正值新冠肺炎蔓延，適合把修憲這樣複雜的問題當成政治的主旋律嗎？就算朝野決定此時討論，但社會大眾都在關心疫情，這種節骨眼上談修憲，最後的公投會過嗎？

柯建銘說，國民黨現在急著拋出修憲案，其實是因為看到民眾黨、時代力量丟出下修公民權，自己找不到題目所以直接跟著衝。問題是，修憲不是起鬨，更不是搶功勞，奉勸在野黨要冷靜思考，「憲政體制、國家高度、歷史課題缺一不可，如果這3件事都不想，只想到18歲公民權，我認為這樣的心態有問題。」

(中時 )