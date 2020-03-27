美國路易斯安那州新冠病毒不斷增加，多數確診案例集中於紐奧良，恐成下一個重災區，專家表示可能是今年2月底在紐奧良舉辦嘉年華會，大批民眾集中於此一同狂歡遊行，而造成病毒迅速傳播的原因。

截至26日下午為止，路易西安納州新冠病毒確診已逾2300例，而全州疫情最嚴重的核心地帶，就是紐奧良。據《NBC》報導，許多公衛專家認為，可能是1月初至2月底舉辦的狂歡嘉年會，吸引100萬人以上參加，這可能是紐澳良和路易斯安那州確診病例突然大幅增加的原因。

紐奧良杜蘭醫學中心重症醫療科醫師丹森(Joshua Denson)表示，上周確診的患者，情況非常危急，而她發病的時間大約就在狂歡節遊行結束的兩周。他認為病毒在紐奧良傳播可能開始於狂歡節大遊行期間，「有人把病毒帶來這裡，然後就慢慢傳播開來。」

紐澳良杜蘭大學全球社區衛生與行為科學部主任奧伯赫爾曼醫師（Dr. Richard Oberhelman）認為，嘉年華會的活動就是病毒「完美的滋生地點」。

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(中時電子報)