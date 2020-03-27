將先以後站出口正對面的慶生路為示範區，預計兩旁可畫32格汽車停車位、155格機車停車格，在取得周邊住戶共識後，2個月內畫設完畢。（周麗蘭攝）

縣府工務處27日進行會勘，將以後站出口最繁忙的慶生路周邊為停車格示範區，年底再開始路邊停車收費。（周麗蘭攝）

斗六火車站後站要畫停車格了！縣議員王又民屢接獲民眾陳情檢舉魔人在後站亂拍照擾人，縣警局交通隊也會拖吊，要求縣府盡速畫停車格，讓停車的民眾免於恐懼。縣府工務處27日進行會勘，將以後站出口最繁忙的慶生路周邊為停車格示範區，年底再開始路邊停車收費。

王又民指出，斗六後火車站附近常找不到車位，民眾臨停時常被檢舉魔人拍照檢舉，有人被收到數千元甚至破萬元罰單，停車提心吊膽，他向縣府建議畫設停車格解決紛爭，開車族不必再荷包失血。

工務處27日與王又民等人前往後站會勘，運輸管理科長廖珉鋒表示，後站停車秩序不佳，未來將在可畫停車格的路肩或人行道提供合法停車空間。

廖珉鋒指出，將先以後站出口正對面的慶生路為示範區，預計兩旁可畫32格汽車停車位、155格機車停車格，在取得周邊住戶共識後，2個月內畫設完畢。

他說，斗六火車站後站有公車進出，轉彎處必須淨空，配合公車轉運站的一般汽車停車規畫，收費停車勢在必行，將委外營運開單收費，停車費率每小時將不超過30元。

(中時 )