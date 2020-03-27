隨著新冠肺炎疫情升溫，各地博物館、地方文化館等藝文單位參觀人數深受影響，位於基隆的陽明海洋文化藝術館推出居家教育學習包，陽明海運文化基金會董事長史美琦表示，觀眾不進來，換我們走出去，陽明海洋文化藝術館長期從事公益教育推廣，冀於疫情造成人心不安的此時，透過贈送教育學習包，鼓勵家長及孩子調適居家心情，正面看待親子互動的時光。

陽明海洋文化藝術館指出，這次將知識融入生活贈送「教育學習包」內含「海洋生物立體卡」、「鯨豚紙雕」及「孔明益智鎖」各乙份，遊戲內容兼具手腦並用及組裝邏輯，透過可愛的蝦子(跳跳蝦)、烏龜(溜溜龜)及鯨豚等海洋生物，讓孩子們瞭解永續海洋的重要性，也可讓家長與孩子共同挑戰歷史悠久的益智解鎖遊戲，體驗解鎖時的喜悅成就。

陽明海洋文化藝術館將自3月28日起贈送500份「教育學習包」，發送時間為週二至週日上午09時至下午4時30分供民眾免費索取(送完為止)，讓減少外出機會的家庭，在家也能動手動腦，用創意過連假。

更多活動訊息請詳閱陽明海洋文化藝術館Facebook粉絲專頁或洽新聞聯絡人張芯瑜小姐(02)2421-5681轉分機104。

(中時 )