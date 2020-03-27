網友在PTT上分享，烏干達的小孩看見人會用衣物掩住口鼻，以有限的資源，努力防疫。（圖／翻攝自PTT）

非洲烏干達22日出現首例確診，原以為當地的防疫措施會很糟，身在當地的台灣網友發文透露，連條像樣陸都沒有的地方，卻用有限的資源，做最大的防疫，連小孩都會自主拉起衣物掩住口鼻。

有網友在PTT上發文表示，因疫情爆發，因此自己暫時無法離開烏干達，也因此發現當地「超英趕美」的防疫措施。原以為出首都就不會有人關心防疫的措施，這個想法在他抵達第二大城後被現實狠狠打臉。

該名網友說，烏干達第二大城姆巴拉拉（Mbarara）連一條像樣的道路都沒有，四處都是塵土，但防疫消毒的步驟卻絲毫不馬虎，前往用餐處，車子進去會先被消毒一遍，人下車進餐廳又再被消毒一次，當地的旅館、觀光景點都是比照辦理。

這名網友也分享，導遊的父親恰好是漁村村長，便帶他們去參觀，原PO驚訝的發現，烏干達人鄉村普遍很窮，但不影響他們抗疫，照片左後方的小孩，運用有限的資源，做出最大可能的防禦。漁村許多孩子一看到他們經過，立刻用衣服掩蓋口鼻。

原PO也補充，去當地的超市之前會被消毒（進入mall之前就被消毒2次），拿推車之前，超市的工作人員，也會先將推車消毒過。

貼文一出，立刻在PTT上引發熱議，「烏干達forever」、「推分享，看來這個政府和地方防疫是有努力的」、「防疫觀念做的比歐美還好了吧」、「好猛啊」、「不愧是黑豹的故鄉」、「拿一副爛牌打了一局好牌」、「無可挑剔」。

(中時電子報)