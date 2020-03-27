根據最新實價揭露資訊，台北市中正區由藝人黑人陳建州與范瑋琪夫妻以及知名歌手張信哲購入聞名的大安森林公園豪宅「方念拾山」又出現億級交易，此次為8樓戶別，共116.46坪，於去年12月以1億4388萬元成交，觀察前一手屋主於104年3月以1億2373萬元買入，持有4年轉手大賺逾2000萬元，每坪單價也從124.8萬元來到144.3萬元，上漲15.6%。

全國不動產總經理藍怡婷指出，「方念拾山」位新生南路、信義路二段，為大安森林公園周邊知名豪宅，樓高14樓，緊鄰捷運大安森林公園站與東門站，燙金門牌身價不言而喻，頂樓最貴戶別在102年以198.7萬元、逼近200萬元俱樂部行情成交，總價也高達1億9700萬元。

除了藝人黑人陳建州與范瑋琪夫妻星光加持之外，也傳出知名歌手張信哲在106年以潮水音樂名義購入7樓戶，而前一手屋主也大賺1735萬元，顯見黃金地段以及規劃單層單戶高隱私的「方念拾山」，確實深受高資產客戶青睞。 只要「方念拾山」有交易，通通都有千萬元以上獲利，在豪宅一片下修賠售市況中相當難得。

全國不動產董事長葉春智表示，「方念拾山」規劃單層單戶，具高度隱私，僅13戶，戶數單純、房價具支撐力，沒有一般戶數較多的大型豪宅賣壓，也因此即便從預售到成屋之間，遇到多次房市波動與房價下修，都能有不錯的獲利，加上名人光環加持以及大安森林公園無敵景觀視野的條件，未來也應能保持一定身價。

(工商 )