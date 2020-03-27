台中市潭子區頭張路電桿地下化「一路兩制」，仍有約1200公尺路段天際線凌亂

立委楊瓊瓔服務處邀請相關單位會勘，爭取台電儘速解決電桿地下化「一路兩制」問題。（王文吉攝）

台中市潭子區頭張路2段配合14期重劃已完成電桿地下化，但頭張路1段1200公尺路段仍存在雜亂密布的空中電纜線，形成一路兩制怪象。立委楊瓊瓔服務處26日邀集相關單位會勘，爭取盡快規畫施工，台電承諾二周內提出經費概算，並請議員及里長協調變電箱設置位置。

楊瓊瓔服務處27日邀請台電台中區營業處、台中市建設局養工處及市議員賴朝國到場會勘。頭家里長黃聖明及家福里長李新妹表示，頭張路銜接至北屯區豐樂路，因14期土地重劃，已完成電桿地下化工程，但銜接至中山路約1200公尺路段天際線凌亂，有礙市容景觀。

賴朝國也說，空中交錯的電纜線除影響市容，颱風季也易造成電桿傾倒、停電，影響人車安全；建議台電應先擇定電桿地下化的優先路段，並積極推動，以降低颱風季節的災損，也能清淨街道景觀，又能兼顧市民用電安全。

針對地方心聲，台電台中區營業處副處長黃志榮承諾2周內提出經費概算，後續也需請議員及里長協調變電箱的設置位置，未來如果可以順利施工，希望結合中華電信、有線電視等管線單位，同步地下化，避免多次開挖路面。

(中時 )