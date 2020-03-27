台中市台74線快速道路西向松竹匝道入口，施工封閉達1年多，用路人必須繞道相當不便，且當地無設置替代道路標誌，用路人常發生「鬼打牆」現象，民進黨立委莊競程27日與高公局會勘，允諾在和順與松竹路段增設告示牌，預計今年8月底開放松竹匝道西向入口、3個車道通行。

民進黨立委莊競程表示，交通部高速公路局為辦理國道4號，台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程，銜接台74線的拓寬施工作業，從2018年12月18日迄今，封閉台74線松竹至潭子西行線外側車道及外路肩，施工期逾1年，造成用路人交通不便。

民進黨市議員曾朝榮指出，松竹匝道封閉需繞道而行，但替代道路沒有指示牌，有些用路人沿環中路下方想找尋其他匝道卻迷失方向，往往繞上一大圈，若遇到太原夜市營業及周末假日，車潮湧現，該路段交通嚴重大塞車，盼縮短工期、減少民怨。

高公局第2新工處第4工務所副主任余明旭說，台74線拓寬段施工動線，包括，兩側既存廠房、場撐架拆除、鋼筋吊運及RC作業空間的受限，以租地方式未獲鄰地同意，利用假日借用場地進行施工，嚴重影響工程進度；為爭取進度，增開4個工作面施作場撐上構，6個工作面施作U1–U6，將在7月完成主結構。

(中時 )