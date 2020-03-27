趙雅芝（左）在《不完美的她》演出周迅生母。（WeTV提供）

惠英紅在《不完美的她》演出周迅養母。（WeTV提供

趙雅芝（前左一）惠英紅（前右一）與周迅（後中）演出《不完美的她》。（WeTV提供）

周迅主演的陸劇《不完美的她》27日晚在WeTV播出，該劇改編自日劇《Mother》，劇中周迅經歷了黑暗童年，直到遇見養女小歐彷彿看見童年自己，母女倆在互相陪伴中，治癒彼此最深的黑暗傷口。金馬影后惠英紅與趙雅芝兩位實力派大咖演員分別演出周迅的養母與生母，巧妙嵌入三位母親的角色，周迅的多變、惠英紅的英氣與趙雅芝的高雅成為該劇亮點之一。

周迅在《不完美的她》展現母愛的光輝，牽著無血緣養女上學、教她一起做菜、一起踏青、騎木馬嬉戲，感性對著女兒說：「能成為妳的媽媽真好，我愛妳。」她的養女小歐則不斷對她聲聲喚媽媽，每一句媽媽聽得讓網友聽得揪心，小女孩甚至童言童語地對周迅說，「謝謝妳做小歐的媽媽」，則是讓人看得眼淚直流。

周迅曾在節目中透露與母親的相處，「從小我媽擔心我的手會粗，因此從不讓我進廚房，每次看到我洗碗，都會趕緊叫我擦護手霜。」周迅坦言也和很多人一樣，不會將感謝和愛意直接表達給父母，但現在也會道出感謝。

《不完美的她》集結周迅、惠英紅、趙雅芝等實力派演員，惠英紅曾在一次的採訪中透露，最想合作的女演員，就是周迅。周迅則說自己這一兩年拍了很喜歡導演與各種風格不同的戲，讓自己演員的生命體驗更豐富，「真正想做一個好演員，你真的要與周遭生活和相關人事物產生清晰的連結。」《不完美的她》每週五、六日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )