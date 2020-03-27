台股早盤一度大漲逾200點，但中場過後，因道瓊期指急速下挫，以及美國擬切斷華為供應鏈，台積電賣壓出籠、股價由紅翻黑，台股漲點也迅速收斂，終場大盤指數下跌37點，收在9698點，成交量1801億元。

路透報導，美國政府官員同意採取新措施，將限制全球向華為供應晶片，並將矛頭對準限制台積電向華為供貨。但台積電表示，對假設性問題不予回應。消息一出，台積電股價立馬壓回，終場下跌2.5%，收在273元。

其他電子權值股部分，鴻海下跌1.27%，收在70.1元；股王大立光重挫3.13%，收在3870元；聯發科翻黑下跌1.02%，收在340元。

由於電子股漲多回檔，金融股接棒成為撐盤要角，國泰金漲1.56%，收在35.8元；富邦金漲2.68%，收在38.3元；開發金、元大金均上漲2.5%以上；新光金、中信金則大漲超過3.3%。

分析師指出，3月13日爆出3036億大量的指數位置，約在9900點-10100點將是第一道反壓考驗，但台股本波迅速強彈逾1400點，不排除指數先在10年線、年線之間反覆震盪打底後，再以驚驚漲方式，挑戰後續關卡。

(中時電子報)