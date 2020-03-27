教育部27日宣布今年公費留學考試應考學門及錄取名額，今年新增的學門包括能源工程（地熱、儲能、氫能）、動物疫苗學等，預計錄取131人，比去年多一人。

今（109）年教育部公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預訂錄取名額等，已公布於教育部全球資訊網（www.edu.tw），教育部表示6月底至7月中旬公告簡章，7月24日開放線上報名，10月11日筆試，12月5日及6日面試。

今年公費留學考試共計19個學群、93個應考學門，其中新增學門包括「中文」、「非洲區域研究」、「資賦優異教育」、「教育科技」、「運動科學」、「運動產業」、「勞動社會法學」、「能源經濟」、「財務經濟學」、「能源工程（地熱、儲能、氫能）」、「大型及特殊空間與場所防災避難規劃」、「動物疫苗學」、「生態學」、「海洋地球物理」及「毒癮防治（藥酒癮、成癮醫學)」等15個學門。

教育部表示，自105年起公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門的研究領域仍可攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學3類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

另自106年起新增「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，今年選考學門包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「農林漁牧」、「生命科學」及「醫藥衛生」等11學群計28個學門，培育我新南向人才今年以選赴印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等6國為目標。

109年公費留考預定錄取131名，其中一般公費生101名比去年多1名，至於勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名跟去年都一樣。

(旺報 )