警方循線逮捕兩名慣竊。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

有多項竊盜案底，遭北市警方列管的57歲胡姓、61歲杜姓男子，涉嫌在本月2日凌晨，以破壞工具潛入昆明街1家銀樓，將裡面的金飾、玉器、珊瑚及10萬現金全數搜刮，財損至少20餘萬，萬華警方循線追查，日前南下高雄，循線將兩嫌循線緝捕。

西門町昆明街上1家老字號銀樓，3月2日凌晨遭竊賊闖入，店內包括戒指、金飾、項鍊、珍珠、玉珮等珠寶，還有收銀檯內的10萬餘元現全，全部遭到洗劫一空，老闆早上來開店門時才發現損失慘重。

警方調查，兩名竊賊以工具破壞店家鐵門，再將門面鐵條一片片抽掉，然後潛入其中，在15分鐘內，將金銀首飾全部打包後迅速逃逸。

警方隨後組成專案查緝，調閱上百部監視器，循線查知兩嫌犯案後，即開車南下，過程中還不斷變裝、改搭火車、計程車，經循線追查，25日在高雄市、新北市循線逮捕兩名列管的慣竊。

警方在胡男身上起獲沒花完的1萬9000元，兩嫌辯稱贓物以數萬元低價脫手，然後吃喝玩樂還有還債，身上只剩這些，警訊後被依竊盜罪送辦，並擴大追查遭變賣的金飾下落。

(中時 )