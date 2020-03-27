新冠疫情持續延燒，越來越多的企業實施「減班休息」措施，勞動部昨(26)日宣布，今(27)起「安心就業計畫」正式上路，每月最高補貼無薪假勞工1.1萬元，最長可達6個月，勞工可向勞動力發展署各分署提出申請，申請對象回溯至今年1月15日減班休息者。

勞動部於2月28日首先寄出「充電再出發計畫」，勞工可利用減班休息期間參加企業自辦訓練課程並給予訓練時數津貼，受訓期間每小時可獲158元補助，最高補助1萬8960元，今起實施的「安心就業計畫」只要1月15日起減班休息者皆可申請。

至於補貼計算方式，勞動部勞動力發展署表示，勞工實施減班休息日前1年內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險的 12個月平均月投保薪資，與減班休息協議書所載減班休息期間的每月薪資差額的50％，按月發給，每人每月最高可領1萬1000元，補助期可達6個月。

舉例一名勞工於實施減班休息日前1年平均月投保薪資為4萬5800元，在勞雇雙方協商減班休息期間每月薪資基本工資2萬3800元，薪資差額為2萬2000元，那麼將補貼差額的一半1萬1000元。

勞動力發展署指出，截至3月24日，全國共164家企業實施無薪假，受影響勞工達4808人，創10年來之最，若僱主已實施減班休息但未通報地方政府，勞工可自行通報地方勞工局，經地方勞工局調查符合減班休息標準，勞工就可申請「安心就業計畫」。

(中時 )