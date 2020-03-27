為了防疫，桃園成功工商3月初購置原裝進口二氧化氯水製造機，上周起校長及各級主管更全部出動，將生產的二氧化氯抗菌液，分送鄰近56所國中。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

為了防疫，桃園成功工商3月初購置原裝進口二氧化氯水製造機，並建置完成強化學校防疫陣容，原本由於疫情告急而奇缺的酒精與消毒水，也因此不虞匱乏。上周起校長及各級主管更全部出動，將生產的二氧化氯抗菌液，分送鄰近56所國中，並規畫提供社區民眾免費取用，為桃園防疫工作貢獻心力。

成功工商於上周由校長暨各級主管到各國中分送該校所製之二氧化氯抗菌液後，得到國中校長及主任熱烈接受與迴嚮，每所學校都表示無比的感謝，預計本周開始免費提供鄰里鄉親抗菌液的作業。

成功工商為了加強防疫， 也為了全校師生的健康把關，一開學便為全校師生準備了額溫卡， 在購置紅外線人體溫度感測機之後，校方再添購二氧化氯產生機，於校內自行生產有效安全的殺菌及抗病毒的二氧化氯抗菌液，提供全校師生安全防護之用，校方也竭盡心力協助社區鄰里、週邊學校的防疫需求，與社區分享防疫資源，將健康與安全具體積極的再擴大。

成功工商董事長莊明輝表示，近期疫情緊繃，有賴國家有效的防疫策略，與全民正確的防疫觀念，學校有教育與公益的社會責任，成功工商將綿薄的資源與鄰里共享，能為學生創造更安全的環境，也祝福人人都可以平安度過這次疫情。

(中時 )