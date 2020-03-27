嘉義縣長翁章梁（右）與學生們一同運用PaGamO平台，體驗寓教於樂的樂趣。（張毓翎攝）

今日捐贈記者會在義竹鄉義竹國中舉辦。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）與優閱讀公司執行長葉丙成（右三）、品學堂創辦人黃國珍（右二）簽訂合作備忘錄。（張毓翎攝）

為了深化學生的閱讀能力，嘉義縣政府與「PaGamO素養品學堂線上學習平台」簽署合作，提供400組免費帳號，讓縣內偏鄉學生使用，27日由縣長翁章梁與優閱讀公司執行長葉丙成、品學堂創辦人黃國珍簽訂合作備忘錄，預計第一波先在義竹國中、鹿滿國小及私立安仁家園試辦，期待讓學童透過遊戲化的數位學習模式，充實自我素養能力。

今日捐贈記者會在義竹鄉義竹國中舉辦，會中翁章梁還與學生們一同運用PaGamO平台，體驗寓教於樂的樂趣，翁章梁說，以前寫閱讀題目時，只能在紙本上練習，但透過線上自學方式，這些題目都變成遊戲中一道道關卡，讓學習者變成遊戲者，通過關卡後，再用開疆闢土的模式拓展領地，學習起來有趣又沒壓力，是很貼近現代學生的學習方式。

黃國珍認為，「擁有閱讀能力，才能往未知區域前進」，現今疫情蔓延，但新冠肺炎的2019新型冠狀病毒是過去從未出現過，因全球科學家現在正積極「閱讀」這種病毒，擷取廣泛及大量的資訊，了解病毒的DNA分子結構、生長環境及傳染途徑等，如同文明發展過程，是因人類有發現問題、解決問題的能力，這中間核心的就是「閱讀素養」。

葉丙成致詞時先感謝嘉義縣社會局長蕭英成，在他的牽線下，才有機會為嘉義縣的教育盡一份心力，並表示，去年提供2000組帳號協助台北市辦理提升閱讀素養及學習扶助計畫，也捐贈776組帳號給花蓮縣弱勢學童；這次捐給嘉義縣400組帳號，其中300組給縣內國中小申請，另100組則給社會局給課後照顧團體使用。

(中時 )