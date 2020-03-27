彰化縣議員賴清美，昨日傍晚到國中校園運動，卻遇上1名行跡詭異的男子，該男猛盯著賴清美，還自行脫下衣服褲子，最後躺在草皮上露出下體，賴清美懷疑該男子喝醉、神智不清，嚇得花容失色立刻離開，當地警方獲報後，將派員加強巡邏以確保安全。

彰化縣議員賴清美保養得宜，是當地著名的美魔女。（圖／翻攝畫面）

化縣議員賴清美保養得宜，是當地著名的美魔女。圖／翻攝畫面

據了解，賴清美雖年約半百，但身材臉蛋保養得宜，是當地著名「美魔女」議員，而她平時有運動習慣，昨日傍晚到國中運動場散步時，竟遇上怪異男子行為騷擾。

本刊調查，賴清美當時獨自在溜冰場散步，該男子則站在欄杆外，猛盯著她看並開始脫上衣，她直覺有異加速離開，男子則坐在草地上繼續脫褲子，最後在大庭廣眾下露出下體。

賴清美懷疑男子喝醉，更擔心其脫序行為會導致學生恐慌，和美警分局獲報後，將派員加強校園巡邏，以維護民眾和學生安全。

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(中時電子報)