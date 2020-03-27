新冠肺炎在全球爆發，中視新聞為了每日提供最近疫情資訊，國內外記者總動員，兼具點線面的專業新聞也受到觀眾肯定。昨（26日）晚間新聞收視再傳佳績，分眾25-49歲平均收視1.42創新高。

中視美國紐約特派記者龔邦華，身處全美疫情最緊繃的城市，還被媒體說是美版武漢，但她仍堅守崗位第一手報導紐約疫情。她2月底自台返美，發現當地美國人都沒戴口罩，一開始她也沒戴，因為擔憂遭受異樣眼光，但隨著疫情擴散，加上美國紐約目前對於出現身體不適症狀的人，都只採取自行居家隔離的方式，而非到醫院進行檢疫，所以無形產生很大的隱憂，大家會無法得知誰是傳染源，也會擔心在不知情的狀況下是否被傳染，這對心理造成很大的壓力。

龔邦華身為駐地記者，有採訪的需求，難免接觸的場域及對象也多，讓她不得不警覺出門時必須得戴上口罩自我保護，但黃種人戴口罩很容易遭到歧視，她便在口罩外，再套上頸套遮住，就是為了看起來比較兇悍一些，只是她遮住半臉的裝扮卻被酸是否要搶銀行，讓她頗無奈。有一回她與攝影到時報廣場採訪時，直接被一位非洲裔不友善地表達對他們覺得歧視，他們只好趕緊離開。

龔邦華現在外出盡量叫車或步行。（圖／中視提供）

現在龔邦華外出不敢搭乘公共運輸系統，改採叫車，或是能走路的就盡量步行，做為自我防護的應變。戴口罩半遮臉她2月底回美國時，預先在網路上購買口罩，即使平均下來一個要台幣30塊，但至少在美國目前口罩短缺的情況下，她與工作夥伴還能有防疫資源。

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(中時電子報)