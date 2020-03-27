台南市各國中、國小新生27日入學報到，因應疫情日趨嚴重，為避免補教業者於人潮聚集時刻在校門口宣傳造成防疫壓力，台南市警第六分局除在事前與轄區補教業者加強宣導防疫重點、改以電子行銷方式等，也在今日規畫巡邏員警於轄區3間國中、7間國小校門口站崗，落實執行「護童、防疫」勤務。

「護童、防疫」勤務的執行重點，係針對校門口協助疏導車輛、排除路障，並配合市府防疫措施勸導補教業者不要聚集門口宣導、發傳單、甚至設攤等，以避免人潮聚集，導致感染潛在風險，進而造成防疫破口。警六分局表示，執勤人員分別在新興國中、小及日新國小等校，共勸離4補習班業者，過程平和。

警六分局長陳建民表示，學童安全一直是警察執勤的重點項目，因疫情嚴峻，且學童抵抗力不如成人高，警六分局除積極配合市府政策外，也深入學校、補教業者加強宣導防疫重點、執行要領等，希望學童安全、家長安心，並再度呼籲市民，目前是國內防疫的關鍵時刻，為避免造成群聚感染，維護國人身體健康，除確實遵守相關法令規定，更應落實個人衛生，勤洗手、戴口罩。

(中時 )