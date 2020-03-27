又有一家上市公司公告將延後申報去（108）年度財報！繼光麗-KY（6431）、太設（2506）、勝悅-KY（1340）及如興（4414）之後，東森（2614）26日召開董事會，通過將延期至4月30日前公告去年度財報。

上述五家上市公司，只有光麗-KY擬延後至4月24日，其餘四家公司都預計延後至4月30日前公告。去年度財報依相關規定須於下周二（3月31日）截止公告。

(工商 )