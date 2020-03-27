嘉義市長黃敏惠今天主祭春祭國殤，祭祀殉職烈士。（廖素慧攝）

2020嘉義市春祭國殤祭典，27日在射日塔一樓忠烈祠舉行，市長黃敏惠主祭，去年入祀的殉職鐵路警察李承翰的父母也參加，李母說，可以接受凶嫌被判無期徒刑，但不得假釋，這樣至少不會出來再害人。

鐵路警察李承翰去年7月3日晚上在台鐵列車上處理鄭嫌的補票問題，被鄭嫌持刀刺死殉職，26日嘉義地方法院一審結辯，因鄭嫌被鑑定為思覺失調症患者，檢察官主張鄭嫌仍有辨識控制能力，建請法官判無期徒刑。

鄭嫌委任律師則以兩公約及聯合國決議做辯護，主張鄭嫌有病，依刑法第19條應予不罰，審判長宣布於4月30日上午10點宣判。

李母說，若因國際兩公約規範而不能判死刑，他們可以接受判鄭嫌無期徒刑，但不應該假釋，至少這樣鄭嫌不會再出來害人；李父也很感謝蒞庭公訴檢察官劉達鴻認真準備很多資料，在庭上積極提訴。

李母至今仍難以走出失去愛子的傷痛，她說，每每想到或有人提起，就會傷心落淚，眼睛快哭瞎了，現在盡量不去想，也不敢流眼淚，可是還是忍不住會想兒子啊！

(中時 )