川普表示，已與中國大陸國家主席習近平討論造成大流行的新冠病毒疫情，並表示陸已取得的抗疫經驗對美很有啟發，兩國將排除困難，展開抗疫合作。
川普27日在推特上表示，剛才結束與習近平之間的通話，討論關於正在全球肆虐的新冠病毒的相關「大量細節」，陸方已經歷疫情且有深入瞭解，我們正緊密合作。
據陸官媒新華社報導，習近平在通話中強調，自疫情爆發以來，陸方皆有即時向世界衛生組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情，包括第一時間發布病毒基因排序，以及防控與治療經驗。
習近平也在通話中關注與擔心美國疫情發展，也注意到川普正採取一系列政策，並真誠希望美國早日控制疫情蔓延。他並強調，當前情況下，美陸應該團結抗疫，陸方願繼續毫無保留同美方分享訊息和經驗。
此外，習近平也強調陸美關係正處在一個重要關口，兩國「合則兩利、鬥則俱傷」，合作是唯一正確的選擇，並希望美方在改善陸美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作。
文章來源：习近平同美国总统特朗普通电话
(中時電子報)
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