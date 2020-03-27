大陸國家主席習近平27日應約同美國總統川普通電話。習近平強調，新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情資訊，包括第一時間發佈病毒基因序列等資訊，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗，並盡己所能為有需要的國家提供支援和援助。大陸將繼續這樣做，同國際社會一道戰勝這場疫情。

習近平指出，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。在各方共同努力下，昨天舉行的二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會達成不少共識，取得積極成果。希望各方加強協調和合作，把特別峰會成果落到實處，為加強抗疫國際合作、穩定全球經濟注入強勁動力。

習近平表示，中方願同包括美方在內的各方一道，繼續支援世衛組織發揮重要作用，加強防控資訊和經驗交流共用，加快科研攻關合作，推動完善全球衛生治理；加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

習近平應詢詳細介紹了中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措。習近平強調，他十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到川普正在採取一系列政策舉措。大陸人民真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。中方對開展國際防控合作一向持積極態度。當前情況下，中美應該團結抗疫。中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享資訊和經驗。大陸一些省市和企業紛紛在向美方提供醫療物資援助。

習近平表示，中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支援。習近平強調，目前在美國仍有大量大陸公民包括留學生。中國政府高度重視他們的生命安全和身體健康。希望美方採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

習近平強調，當前，中美關係正處在一個重要關口。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

川普表示，他認真聆聽了習近平昨天晚上在二十國集團特別峰會上的講話，他和各國領導人都讚賞習近平提出的看法和倡議。

川普向習近平詳細詢問了中方有關疫情防控舉措，表示美中兩國都正面臨新冠肺炎疫情挑戰，他很高興看到中方在抗擊疫情方面取得了積極進展。中方的經驗對他很有啟發。

川普說，他將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

川普說，他在社交媒體上已公開表示，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。

此外，兩國元首同意就共同關心的問題保持溝通。

(中時 )