新北市副市長吳明機今（27日）也到達觀國中小與學生一起上輔導課。（葉書宏攝）

學生感謝心體驗活動，書寫防疫感謝卡。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市教育局首創五心防護並結合三級輔導作為，全市學校將力推防疫輔導課程提升親師生的情緒免疫力，副市長吳明機今（27日）也到達觀國中小與學生一起上輔導課，學生也透過輔導老師的引導，在面對防疫時除了有正確的知識，也能具備安心、同理心與感謝心。

吳明機表示，繼防疫物資整備、補課配套措施後，學生心理輔導是後續校園防疫重要的工作，一定要預防不當言語流傳、標籤或歧視情形發生，因此校園輔導也必須超前部署，新北首創「五心級防護」，將本市共計近千名專業的專兼任輔導教師、學校社工師及心理師，透過專業輔導課程提升學生的心理防疫力，依照學生需求提供一對一的專業關懷與照顧及入班宣導，才能讓學生安心學習、讓家長放心。

新北市結合「放心、耐心、安心、關心、齊心」將五心級防護融入輔導體驗課程，副市長也與達觀國中小學生共同書寫感謝卡表達對學校志工、老師及醫療人員等協助防疫工作人員的感謝，並藉由關懷卡表達對居家隔離或居家檢疫同學的關心，讓社會充滿溫馨與愛。課程除了讓學生具備正確防疫觀念之外，學生也能對於學校志工、老師及醫療人員等防疫工作人員的辛勞付出給予肯定與感謝，

校長羅國誠說：「這次體驗課程設計了『天黑請閉眼 病毒請現身』活動，用曬衣夾代表病毒感染後的不適，帶領學生思考病毒擴散與防疫措施。『病毒勾勾纏』則以被困於A4紙張讓學生體驗隔離病房及居家隔離者的感受。『給您我的心』更是希望表達學生對防疫工作者的感恩之意。」

新北市照顧每位學生，結合各校導師及行政人員關心學生身心狀況、及時掌握學生出缺勤、做好第一線的防護及班級輔導，各校專兼輔教師亦用心規劃專業輔導課程，建立學生對防疫正確認知與態度，入班宣導做好抗疫心理準備。除了一對一的關懷照顧外，也會有輔諮中心連結學校社工師、心理師及其他輔導資源提供必要協助與專業諮詢。

教育局也呼籲，歡迎各級學校學生用感謝卡來表達對學校志工、老師及醫療人員等協助防疫人員的感謝，藉由關懷卡來表達對居家隔離、檢疫同學的關心。本市教師及輔導人員也將善用「五心級防護」，積極給予學生正確資訊及鼓勵，幫助親師生提升情緒免疫力，也邀請全民一起「用力抗病毒，用心關懷人」讓社會充滿溫馨與愛。

(中時 )