警方查獲詐欺用犯罪工具平板、手機、人頭卡及教戰手冊等證物。（盧金足攝）

警方查獲詐欺用犯罪工具平板、手機、人頭卡及教戰手冊，還有點鈔機等證物。（盧金足攝）

中部打擊犯罪中心27日宣布破獲設在嘉義縣與高雄市等地的詐騙機房。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

防疫無治安假期，警方破詐欺機房。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

中部打擊犯罪中心27日宣布破獲設在嘉義縣與高雄市等地的詐騙機房，由於疫情升溫，以往大批成員擠一間，以隔音棉區隔打詐騙電話現象不復見，改租3房格局的大樓空間，採一人一間方式，自我隔離避免群聚感染，還有詐騙集團成員過年前從大陸及日本返台，留在台灣繼續詐騙，警方逮捕高男等5名犯嫌，全案依《刑法詐欺罪嫌及組織犯罪防制條例》，將嫌犯移送嘉義地檢署偵辦。

警政署刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）獲報後立案追查，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，與台中市警察局、嘉義縣警察局、高雄市警察局，23日到嘉義縣中埔鄉、高雄市楠梓區及前鎮區等地，逮捕26歲高姓男子等5人，查獲詐欺用犯罪工具平板、手機、人頭卡及教戰手冊等證物，其中查到3名大陸民眾被詐騙50萬人民幣，約合新台幣200萬元。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊隊長賴英門指出，詐騙集團為躲避警方查緝，大部分都不會停留在一個據點太久，以防被警方循線查獲，警方鎖定嘉義及高雄的詐欺機房地點，火速報請檢察官指揮搜索，以免他們又再度的遷徙。

詐騙集團大概會分成兩種形態，一種人數比較多的詐騙集團，拿分別會將成員集中生活管理，工作的時候也會集中在一個空間，再用隔音設備區隔，但這次查獲的詐騙集團，因為人數比較少，因此在各自房間裡打詐騙電話，剛好遇到新冠肺炎疫情，有如各自隔離防止群聚感染風險。

警方指出，其中，有兩名詐騙集成員分別在1月底與2月初

，從日本及大陸回來台灣之後，因日本和大陸也有疫情，也不敢再去大陸與日本，從事境外的海外詐欺行為，因此就停留在台灣，警政署持續的針對詐騙集團加強查緝，防疫無治安假期。

賴英門表示，調查該跨境電信詐騙機房，第一線成員假冒大陸通信管理局客服中心佯稱被害人資料被冒用盜辦其他門號，再轉接到第二線假冒公安、三線假冒檢察官接聽，被害人上當受騙，即會被詐欺集團以監管帳戶話術詐欺被害人匯錢，賺取不法獲利。

該詐欺機房原於台中及高雄地區四處躲避藏匿，案經月餘偵查及蒐證，警方最後鎖定該詐欺集團機房位置後，刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）立即陳報指揮檢察官，為避免機房再度遷移難以追查，檢察官立即指揮警方於23日發動搜索拘提行動，將集團共犯5名查緝到案調查。

警方呼籲民眾，新冠肺炎疫情延燒全球，有詐騙集團搶搭防疫熱潮，利用各種詐騙老梗結合「居家防疫」話題行騙，民眾務必要多加注意小心防範。

(中時 )