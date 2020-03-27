26日0到24時，大陸福建省報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例3例、疑似病例2例，截至目前，福建省累計報告境外輸入確診病例35例，其中已治愈出院病例0例、目前住院病例35例、無死亡病例，現有報告境外輸入疑似病例4例。

福建當地消息指出，26日報告的3例新增境外輸入確診病例具體為：美國1例(福州市報告)，菲律賓1例、英國1例(泉州市報告)，其中，由福州市報告的新增病例李某，是一名7歲小男孩，現地址為福州市長樂區金峰鎮，19日乘坐航班MF850從紐約入境福州即按規定進行隔離醫學觀察，隔離期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查等，診斷為境外輸入確診病例，目前已轉至福州肺科醫院隔離治療，其密切接觸者均已追踪到位並定點進行隔離醫學觀察。

另據福建省衛生健康委員會通報，26日0到24時，福建省報告新增本地確診病例0例、疑似病例0例，截至目前，福建省本地確診病例目前住院0例，現有本地疑似病例0例。

(旺報 )