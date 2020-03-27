雲林沿海發生多起農地火警，造林農作被燒毀。（農民提供／許素惠雲林傳真）

澳洲森林大火造成生態浩劫，雲林水林鄉、口湖鄉沿海地區，近來有多處造林農地也不明起火，農民損失慘重，由於清明節逼近，農民原以為是掃墓意外引起，但仔細探查，發覑起火附近並無墓園，強烈懷疑可能有人蓄意縱火，北港警分局正深入追查。

農民初估，農田不明火警半個月來至少已發生7起，農民陳文成表示，他種了5年的650棵欖仁樹，全付之一炬，僅存3棵倖免於難，每棵市價至少1000元，損失達60餘萬元。

無獨有偶的水林陳農民也受害，被焚毀的農田主都不同人，受害田地集中在水林和口湖兩鄉交界的蔦松、塭底及水井一帶。

受害的李姓農民說，他原以為是掃墓造成的意外，但他們農田週邊都沒有墳墓，且受害農地都有相當距離，有人的地下水井設施也被燒毀，因受害農田位處偏僻，人煙稀少，警方恐怕不易追查，所以PO網提醒大家小心。

警方表示，因受害農田位處偏僻沒監視器，已加強巡邏並委請當地巡守隊協助，並呼籲目擊者提供線索。

(中時 )