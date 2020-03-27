金門民眾打草發現未爆彈 軍方安全移除 15:272020/03/27 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門蔡姓民眾今（27）日中午在國家公園楓香林景點打草時，發現1枚嚴重鏽蝕的未爆彈。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金防部未爆彈處理派員移除，研判是「共軍82公厘迫砲彈」，並無安全疑慮。（民眾提供） 金門蔡姓民眾今（27）日中午在國家公園楓香林景點打草時，發現1枚嚴重鏽蝕的未爆彈，金防部未爆彈處理派員移除，研判是「共軍82公厘迫砲彈」，並無安全疑慮。 今天中午11時40分許，蔡姓民眾與另名同事在金門國家公園管理處楓香林景點周邊打草，在叢生的雜草中發現這枚未爆彈，緊急報警由軍方派遣未爆彈處理小組趕赴現場處理。 金防部指出，未爆彈處理小組現場評估，研判為「共軍82公厘迫砲彈」，已無引信且未具爆裂性，並無危安顧慮，由該小組攜回暫置庫房妥存，後續再依規定完成銷燬。 (中時 ) #未爆彈 #處理 #金門 #景點 #金防部金門 #楓香林 #景點 #打草 #未爆彈 #金防部 #共軍 #82公厘迫砲彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》台南南鐵地下化工地 挖出二次戰未爆彈 17:042020/03/23 社會 驚現神美玻璃泡泡屋 爆紅網瘋朝聖 13:352020/03/24 日常 搶救國旅去哪玩？全台自然系景點特搜 賞螢、賞櫻打卡去 18:332020/03/24 旅遊 疫情期間共軍擾台 蔡英文：空軍確保領空安全 21:562020/03/24 政治 彩繪意象牆 髒亂點變景點 04:102020/03/25 地方新聞 19歲少女結伴探靈異景點 失聯24年後剩白骨被撈上岸 15:502020/03/25 國際 釋放疫情壓力 陸或中止ECFA 04:092020/03/26 焦點新聞 反制共軍擾台 美機現台西南海域 04:092020/03/26 焦點新聞 「金門航空」鬧雙包 2空官校友放話對槓 16:442020/03/26 生活 金門航空鬧雙包 空官校友互槓 01:162020/03/27 地方新聞 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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