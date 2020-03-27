金防部未爆彈處理派員移除，研判是「共軍82公厘迫砲彈」，並無安全疑慮。（民眾提供）

金門蔡姓民眾今（27）日中午在國家公園楓香林景點打草時，發現1枚嚴重鏽蝕的未爆彈，金防部未爆彈處理派員移除，研判是「共軍82公厘迫砲彈」，並無安全疑慮。

今天中午11時40分許，蔡姓民眾與另名同事在金門國家公園管理處楓香林景點周邊打草，在叢生的雜草中發現這枚未爆彈，緊急報警由軍方派遣未爆彈處理小組趕赴現場處理。

金防部指出，未爆彈處理小組現場評估，研判為「共軍82公厘迫砲彈」，已無引信且未具爆裂性，並無危安顧慮，由該小組攜回暫置庫房妥存，後續再依規定完成銷燬。

(中時 )