台股大盤今（27）日開高走低，不僅沒有跟上美股道瓊指數昨天大漲6.38％，過了中午12點半，也就是收盤前一小時還由紅翻黑。今天公布的三月消費者信心指數（CCI）調查結果，六項指標當中，「未來半年投資股票時機」的下降幅度最多，本月調查為53.70點，創2013年2月以來的新低。就電訪細項來看，本月超過七成、71.6％的受訪者認同，未來半年「不是」「投資股票」的好時機。

此次消費者信心指數（CCI）調查期間，是109年3月19日至23日，適逢美股四波段下跌、史上最快速跌入熊市的最谷底，行政院亦召集國安基金委員會開會研商進場時機。

CCI調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，調查期間的氛圍會影響民眾投資股票的意願，但是國安基金進場本意在於「阻止下跌」，且不會明顯說明「出手」時間，在歷史上國安基金曾有六度進場的記錄，民眾對其作法應該愈來愈明白，因此沒有將國安基金進場視為未來半年投資股票的最大誘因。

「外資動向，才是影響散戶民眾的買股信心」，吳大任強調，外資進出台股有「助長，助跌」的絕大影響力，而外資以國際股市操作為主要指引，民眾依據外資在台股的進出情形決定多空，投資台股的勝算比較明確。

(工商 )