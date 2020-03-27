王若琳（Joanna）到網紅姊妹花胖球和斯拉主持的《胖球&斯拉診療室》宣傳新專輯《愛的呼喚》，王若琳原本預計來掛「精神科」，想詢問「有一些事情不如我思，我就會很懊惱、很生氣，該怎麼辦呢？」沒想到治療到最後，斯拉俏護士竟然生氣了，還是生姊姊胖球醫生的氣，讓王若琳一時有點慌張，最後她來當兩姊妹的和事佬，讓姊妹重修舊好，工作人員笑說：「其實王若琳很會解決森77的時刻嘛！」

王若琳一開始有點小尷尬，手不知放哪裡，後來跟胖球斯拉聊開了，直接掛號詢問該如何解決生氣的情緒？胖球醫生連開兩個處方，第一個藥方是童書《生氣湯》，描述生氣小朋友和媽媽一起煮湯故事，王若琳看著胖球和斯拉一邊講故事，一邊「啊~~」的大叫，她笑說：「我以後生氣就來煮生氣火鍋，加料時就『哇~~~』的加！」。而第二個處方就是要運動跳舞。

原本是由斯拉當小老師，教王若琳跳舞，但王若琳一直沒有學起來，胖球受不了，一個箭步上前取代斯拉，沒想到這個舉動讓斯拉不開心，當場鬧彆扭，音樂一下胖球和斯拉舞步完全不同步，王若琳左顧右盼不曉得到底要跟著誰跳，最後她跳出來充當和事佬，左手拉著斯拉，右手抓著胖球，要兩姊妹跟她一起抱抱，希望兩姊妹擁抱和好，果然一抱就和解，兩姊妹回復開心元氣，立刻玩在一起了。王若琳透過5支MV來啟動「愛的呼喚宇宙」，最後一支MV〈愛的迷戀〉即將在3月31日上線。

網紅姊妹花胖球和斯拉教王若琳卻鬧彆扭，最後三人抱一塊化解氣氛。（索尼音樂提供）

王若琳聽網紅姊妹花胖球和斯拉講童書《生氣湯》故事。（索尼音樂提供）

王若琳上網紅姊妹花胖球和斯拉主持的《胖球&斯拉診療室》宣傳新專輯《愛的呼喚》。（索尼音樂提供）

(中時 )