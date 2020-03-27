台中一名從事土地交易的陳姓男子，麵店搭訕女碩士小芳（化名），聽說她單親，藉口贊助學費硬塞2萬元給她；之後陳男以介紹工作為藉口，拉小芳直衝摩鐵，企圖硬上不成，但摸胸得逞還說「奶頭真小，真不錯」。小芳提告，一審依強制性交未遂罪將陳男2年2月徒刑，他不服上訴，辯稱小芳收了2萬元自願跟他去摩鐵；但台中高分院認為，兩件事沒有對價關係，予以駁回，全案仍可上訴三審。

判決書指出，2018年4月某日，陳男在桃園1間麵店搭訕小芳，自稱是代書，可以便宜租房，還要介紹兒子與她交往。聽到小芳單親，陳男硬塞2萬元給她說要贊助學費。

隔了幾天，陳男藉口介紹工作，載小芳南下台中並投宿摩鐵，企圖與小芳發生性關係，小芳拚命拒絕，陳男仍摸胸、親臉、親脖子得逞，邊摸還邊說「奶頭真小，真不錯」。小芳趁陳男進浴室打電話向家人求救，陳男出浴室後仍企圖硬上小芳，發現她對外求救，擔心東窗事發才罷手。

一審仍依強制性交未遂罪判陳男2年2月徒刑；陳男不服提出上訴，並辯稱小萱收2萬元才答應跟他南下台中，且明知摩鐵只有1張雙人床，應可預見2人將同床共枕。台中高分院法官認為收錢與南下前往摩鐵無任何對價關係，小芳是學生又第一次進入汽車旅館，欠缺應變能力才沒逃跑，不採信陳男辯詞，駁回上訴。

(中時電子報)