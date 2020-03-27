美股大漲帶動台股今一度大漲逾200點、收復9900點大關，指數最高達9954點，但在美國新型冠狀肺炎疫情失控，通報確診人數超越大陸成為全球第一，加上美國擬加大對華為封鎖力道，使得美股道瓊期盤中急挫，台股亦難置身事外，市場憂心晚間美股表現，電子權值股帶頭轉弱，反彈只演半場好戲，午盤後指數甚至翻黑，終場台股收跌37.44點、報在9698.92點、成交量為1801.6億元；本周台股收漲632點、周線翻紅。

今權值股早盤以蘋概股為首，三大指標股台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)齊步走揚，惟盤中全數翻黑，也成為加權指數變臉的主要壓力，終場大立光收跌3.13%、台積電收跌2.5%、鴻海收跌1.27%；其餘權值股也有聯發科(2454)紅翻黑，下挫逾1.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則相對有守，漲幅分別逾3%、2%。

電子族群今以題材股各自點火，和碩(4938)法說報喜，去年每股稅後盈餘7.4元，獲利創近3年新高，今股價直奔漲停，重回月線；金像電(2386)受惠市場期待雲端伺服器、資料中心需求持續擴大，將帶動相關用板訂單，金像電可望受惠，今亮燈漲停；南電(8046)因上半年營運展望樂觀，預期獲利可望優於去年同期，盤中一度漲停，跳上50元大關，終場收漲7.23%。

金融股今表現穩健，在高股息題材和國安基金青睞護盤標的下，新光金(2888)法說釋出旗下新壽手中現金充沛，將加碼投資，今領漲金融股，收盤大漲逾3%，富邦金(2881)、國泰金(2882)、台新金(2887)、中信金(2891)、第一金(2892)、元大金(2885)等均強勢走揚，類股漲幅逾1.7%。

分析師表示，儘管美國在聯準會及國會皆連推出多項救市計畫，但由於美國亦情持續升溫，目前恐尚未到達高峰位置，故預計在疫情確定緩解前，全球股市仍存有拉回的風險，建議衝高不追，可以伺機調節持股，未來仍必須看肺炎疫情與油價兩大關鍵指標，在技術面上月線目前仍扣抵在11000點以上的高檔區，下彎的月線將會是短線上比較大的上檔壓力。

(時報資訊)