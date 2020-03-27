台中市西屯區惠中路拓寬15米完工！（盧金足攝）

台中市西屯區惠中路拓寬15米完工！惠中路鄰近逢甲商圈與市政中心，是台中市區的中心要道，市府建設局將原本7、8米道路，拓寬為15米寬的雙向四車道，同時翻修周邊人行道，全面煥然一新，市長盧秀燕表示，過去道路寬窄不一，行車危險，地方長年期盼道路翻新，她上任後，積極協調處理，今工程完工，可望增加交通順暢、減少車禍發生。

台中市今日舉行「西屯區惠中路拓寬工程(西屯路二段至青海路二段)」通車祈福典禮。盧秀燕表示，工程去年10月18日開工，因工程範圍涉及國防設施，施工期間又遇台電管線，及自來水公司幹管汰舊換新影響，原預計4月完工，但市府團隊克服種種困難後，提前於3月完工通車，感謝各界大力促成這次工程。

建設局長陳大田指出，惠中路位於西屯區都市計畫區內，原青海路至西屯路段路寬約7、8米，因人口漸增，上下班尖峰時刻車流易壅塞，因此，市府編列總經費3825萬元啟動拓寬工程，拓寬至15公尺，其中，3000萬元徵收土地、825萬元實施工程，施工長度約115公尺、今年3月21日已先通車。

70多歲的王姓阿公表示，道路拓寬後「金賀！」不但開車輕鬆，空間變大也舒適，住在這裡好多年，雖然施工期間封路要繞道，整個翻新連人行道都整齊平順，實在很棒！

建設局表示，由於工程用地涵蓋國防部軍備局，及國有財產署閒置土地營舍，因此採「先建後拆」及「分階段施作拓寬」，完工後可望帶來安全又便利的行車環境，實踐「富市台中，新好建設」。

(中時 )