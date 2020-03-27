台中市議員吳敏濟定邀集相關單位會勘，爭取重新鑑界確認土地所有權人，以恢復原有農路寬度。（王文吉攝）

台中市外埔區水美路原有4米寬農路，數年前一旁地主聲稱擁有土地所有權，逕自拆除剩1米寬，造成100多戶社區民眾進出不便，還有騎士連人帶車栽進水田。去年地政局鑑界發現，遭烏龍拆除的農路屬於水利地，市議員吳敏濟定27日邀集相關單位會勘，爭取恢復原有路寬。

農民以侵占私人土地為由，逕行挖除拆除農路，路寬僅剩1米，不僅機車難相會、汽車要繞路，日前還有1位年長騎士勉強通行，不慎連人帶車摔落田間，目前還在住院當中。水美里長陳俊樑發起200人連署，爭取恢復農路寬度。

陳俊樑指出，這條農路早年是牛車行駛，社區內蓋房子、運送建材物資都是從此路進出，5年多前有農民主張擁有該土地所有權，逕行挖掉大部分道路，里民不了解原諉並未阻攔，原有4、5米寬的道路僅存1米。

吳敏濟表示，這條農路本來可行駛汽車，是社區內居民上學、到公所洽公或是上高速公路的重要道路，挖除後只好繞遠路，進出非常不方便。去年鑑界發現農路並非私人土地，而是屬於台中農田水利會所有，相關單位有必要協助早日恢復，方便社區居民進出。

台中農田水利會主任工程師陳宗益表示，為了慎重起見，該會將儘速進行鑑界並召集第2次會勘，若確定是該會所有的土地，該會將同意以巡水路的名義，交由水利局施工。

水利局副局長馬名謙表示，根據里民提供的舊照片，可證實農路是既成道路，加上地政局重測鑑界4米多寬的水利地，並未侵占私人土地，政府基於公益有義務恢復舊有道路，待水利會重新鑑定，該局將立即施作恢復原有路寬。

(中時 )