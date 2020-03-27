日本奧斯卡影帝永瀨正敏為新片《最初的晚餐》接受台灣媒體電訪，曾來台拍過電影《KANO》並擔任去年金馬獎評審的他，心繫疫情，表示擔心日本之餘，也很掛念台灣的安危，他坦言工作受到些許影響，「有一些活動取消了，目前多待在家中看DVD，但沒有特別屯積衛生紙和食物。」

永瀨正敏在《最初的晚餐》飾演關鍵的父親一角，罹癌的他在臨終前交待太太親自下廚，一道道熟悉的料理令全家人憶起往日生活點滴。永瀨正敏透露，拍攝現場備有眾多美食，但為符合角色設定，他在三個月內狂瘦9公斤，演出時更是忌口，無緣品嚐美味料理，不過戲殺青後，他一瞬間就胖了回來。

在日本拍死亡的戲反而有添壽之意。（圖／威視提供）

片中有一場他躺在棺木中的戲，永瀨正敏表示在日本拍死亡的戲，反而有添壽之意，心裡沒有負擔，但因為棺材狹小不舒服，工作人員替他著想，所以沒有拍太久。53歲的永瀨正敏坦言，隨著年紀增長，離死亡更加接近，他雖有害怕的心情，但更想專注現在，談到人生的最後一天，永瀨正敏表示：「希望能在完成一部電影後，隔天安詳的走。」

不擅做菜的他為此片嘗試下廚，開拍前在家練習煎起司荷包蛋，「結果在抓到訣竅前，電影就拍完了。」永瀨正敏笑說：「我煎出來的蛋都是焦的，全部自己吃掉了。」他自曝很討厭蕃茄，但喜歡蕃茄醬，「小時候，家附近有棵柿子樹，爺爺說掉地上爛爛的柿子不能吃，之後看到煮爛的番茄就會聯想到柿子，覺得它很髒不能吃。」

不擅廚藝的永瀨正敏，為電影嘗試煎蛋。（圖／威視提供）

多次造訪寶島的永瀨正敏，被問到會選擇哪道料理代表台灣，苦惱地說：「台灣好吃的東西太多，有點難舉例，對日本人來說最熟悉的是小籠包，麵也好吃，但我個人最愛酸辣湯和釋迦。」不過他現在最想回味的，是母親的家常菜，永瀨正敏感慨表示：「媽媽在前年過世了，很想再吃一次她做的菜，任何料理都可以。」《最初的晚餐》即日起在台上映。

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(中時電子報)