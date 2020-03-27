新竹肉品市場增設紅外線熱影像儀，進場人員的體溫顯示在電腦螢幕。（羅浚濱攝）

新竹肉品市場每天進行拍賣後，都會進行清洗及消毒，因應新冠肺炎疫情，在拍賣前2小時新增噴霧消毒，27日在拍賣館內架設紅外線熱影像儀，偵測在場者的體溫，確保廠商和拍賣人員健康。

縣長楊文科指出，目前正值新冠肺炎防疫的關鍵期間，希望大家齊力合作對抗疫情，縣府一定會落實各場所消毒工作，也呼籲各行各業的經營者，也能共同加強營業場所內部消毒，預防疫情。

縣府前農業處長范國銓時期，為確保肉品衛生，規定所有車輛進場前，均需經過消毒隧道，業務車輛出場都要經過人工手動消毒，同時每周日全場內繫留欄和場外空間，都會噴霧 徹底消毒，確保廠商和從業人員安全。

新竹肉品市場27日在豬隻拍賣前2小時，進行場內噴霧消毒，同時在拍賣場電子看板右側，增設紅外線熱影像儀量，左側和拍賣台的電腦螢幕，隨時可顯示監測進場人員的體溫。

肉品市場人員表示，拍賣場內若監測發現有人體溫偏高，現場工作人員馬上會使用額溫槍做確認，若額溫超過37.5度，就請該位人員立即離場，降低風險。

另外，肉品市場晚間有屠宰場作業，已在入口處增設發燒篩檢站，嚴格監督每位進出人員狀況，做好萬全的防疫準備。

(中時 )