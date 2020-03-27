新冠肺炎疫情全球肆虐，導致能源需求暴減，油價天天狂跌，進入「水比油貴」時代。律師林智群表示，上次見到這情形，是20幾年前念大學時，他甚至直指，會發生這樣的狀況，原因就是「3國大戰」！

林智群在臉書發文表示，為什麼發生「水比油貴」狀況，簡單講就是三國大戰！他指出：「

1.沙烏地阿拉伯跟俄羅斯說：

「現在油價太低了，你減產好不好？」

可是俄羅斯4成收入靠石油，不同意，

沙烏地阿拉伯生氣了：

「那我也來增產，要死大家一起死！」

2.上面兩個國家增產，壓低油價，

還有另一個目的，就是壓制美國頁岩油業者，

美國之前自己不多產石油，大部分靠進口，

用別人的油用得很爽，

2011年頁岩油產業興起，

美國從進口大國一躍變成石油輸出國大國，

這當然對其他產油國家造成威脅，

不過頁岩油開採成本比較高，

如果石油價格崩盤，業者可能會死一堆，

沙國跟俄國這樣搞法，也是在打擊美國頁岩油業者⋯⋯」

有網友回應：「好奇怪，可是日常飲食類都不會降價的」，另名網友說「好奇怪，可是日常飲食類都不會降價的」，被盛讚「正中盲腸」！

(中時電子報)