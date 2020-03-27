高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑密宴幹部，並形容與反制罷韓有關。高巿府27日回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜昨天是為農漁民拼市政，拼疫情紓困。而韓粉也怒轟網軍和817不要一直帶風向，留點口德和梁心好嗎！

高雄市府日前買單宴請農漁會幹部百人餐會，遭質疑似乎想透過固樁農漁會系統來反制罷韓。對此，高巿府表示，因應疫情外銷通路衝擊，韓國瑜關懷農漁民基層紓困措施座談與餐敘，聽取基層農漁民幹部心聲，保障農漁民權益，穩定產品價格。

而韓粉也在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書留言怒轟，「1450/817要留點口德，留點良心，好生個好兒子好女兒」、「1459~眼紅嗎？ 看見韓市長比其他首長更會做事情」、「幫農魚民找出路市長這樣做有錯嗎？只因為是韓國瑜才這樣酸！應酬喝幾杯酒很正常啊」、「韓市長加油!人民是你的後盾不用怕」！

網友留言。（摘自《韓國瑜市長後援會》臉書）

(中時電子報)