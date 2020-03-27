第二批武漢包機10日抵台，參與東航接送任務的疾管署防疫醫師林詠青，抵台後進行為期14日的居家檢疫，近期監測期滿，回到工作崗位。他坦言，居家檢疫期間，自己都是靠著外送平台度過，也藉機看完了許多看不完的書和定影，過得相當充實。

林詠青表示，14天居家檢疫期間，自己每天量2、3次體溫，定時回覆簡訊，上下午接一次里幹事詢問狀況的電話。另外就是每天準時收看記者會直播，在家裡很希望一起update疫情狀況。比較輕鬆的是，居家檢疫前，同事、朋友擔心無聊，但是他卻把看不完的書、電影都看完，也整理了先前的工作記錄，看看未來是否可以投稿期刊，與國外分享台灣經驗。

有些朋友擔心林詠青沒辦法吃東西，但他卻說，14天都看了很多外送平台，現在已經有無接觸送餐，外送員把食物放在門口，不需要和其他人接觸。14天以來，除去不能出門，在家都過得蠻充實，他很高心可以回歸，在防疫上與大家一起努力。

(中時 )