上海確診者曾在台轉機 指揮中心：聯繫中 14:322020/03/27 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心27日召開疫情說明記者會。(報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海媒體指出，當地今日新增17起境外移入，其中1人為美籍旅客，曾在台灣轉機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍在聯繫中，尚未掌握到相關訊息。 (中時 ) #轉機 #聯繫 #確診者 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 禁令前夕 桃機轉機旅客爆量 01:202020/03/24 生活新聞 防居家檢疫者趴趴走 指揮中心祭出電子圍籬政策 14:462020/03/24 生活 染新冠肺炎喪失味覺、嗅覺 指揮中心：台灣有5例了 15:012020/03/24 生活 2機師確診 指揮中心：沒被匡列不必擔心 15:592020/03/24 生活 與確診者接觸過 清華大學26名師生居家隔離 16:392020/03/24 生活 指揮中心新發布 苗栗縣再增一確診 09:122020/03/25 生活 指揮中心：公眾活動室內超過100人、室外500人停辦 14:112020/03/25 生活 室內百人活動 指揮中心宣布即日起停辦 15:072020/03/25 生活 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 航空公司搞烏龍 2外籍旅客受困桃機「進退兩難」 20:582020/03/26 生活 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 直播》今新增15境外移入 多在美英兩國就學工作 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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