下周國際新聞事件
03/30 周一 美國2月簽約待過戶成屋銷售指數
達拉斯Fed 3月製造業指數
03/31 周二 南韓2月工業生產
日本2月失業率
日本2月零售銷售額
日本2月工業生產
歐元區3月通膨報告
標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）美國1月房價指數
芝加哥3月PMI
04/01 周三 API原油庫存報告
日本Q1短觀報告
南韓3月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本3月製造業PMI終值
Markit南韓3月製造業PMI
澳洲央行會議記錄
Markit歐元區3月製造業PMI終值
歐元區2月失業率
美國3月ADP就業報告
Markit美國3月製造業PMI終值
ISM美國3月製造業PMI
EIA原油庫存報告
04/02 周四 美國2月進出口、貿易收支
美國請領失業救濟人數報告
ISM紐約指數3月
美國3月工廠訂單
04/03 周五 Jibun Bank日本3月服務業/綜合PMI終值
Markit歐元區3月服務業/綜合PMI終值
美國3月非農就業報告
Markit美國3月服務業/綜合PMI終值
ISM美國3月非製造業PMI
(時報資訊)
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