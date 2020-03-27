下周國際新聞事件

03/30　周一 美國2月簽約待過戶成屋銷售指數

達拉斯Fed 3月製造業指數

03/31　周二 南韓2月工業生產

日本2月失業率

日本2月零售銷售額

日本2月工業生產

歐元區3月通膨報告

標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）美國1月房價指數

芝加哥3月PMI

04/01　周三 API原油庫存報告

日本Q1短觀報告

南韓3月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本3月製造業PMI終值

Markit南韓3月製造業PMI

澳洲央行會議記錄

Markit歐元區3月製造業PMI終值

歐元區2月失業率

美國3月ADP就業報告

Markit美國3月製造業PMI終值

ISM美國3月製造業PMI

EIA原油庫存報告

04/02　周四 美國2月進出口、貿易收支

美國請領失業救濟人數報告

ISM紐約指數3月

美國3月工廠訂單

04/03　周五 Jibun Bank日本3月服務業/綜合PMI終值

Markit歐元區3月服務業/綜合PMI終值

美國3月非農就業報告

Markit美國3月服務業/綜合PMI終值

ISM美國3月非製造業PMI

(時報資訊)

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