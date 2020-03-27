台中市西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心27日動土，市長盧秀燕表示，預計2021年3月完工，總工程經費7600多萬元，不必市府花一毛錢，而是由來自民間不願具名的基金會提供經費，建物興建完成捐贈給市府，這座環保節能減碳館除保存西大墩重要歷史遺址，更結合兒童國民運動中心，規畫動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供2至12歲兒童使用，打造親子新樂園。
西大墩公園2010年原規畫為「環保節能減碳主題公園」，並由民間基金會捐建，因開挖時發現牛罵頭文化遺址，市府隨即停工並重新檢討，市長盧秀燕上任後，調整原計畫並加速興建，將結合兒童國民運動中心，打造西大墩公園環保節能減碳館，變身親子新樂園，預計明年3月完工。
西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心今日舉行開工典禮，盧秀燕親自主持，她感謝民間基金會捐建，並負擔工程經費約7600萬元，原僅在1樓規畫節能減碳教育及遺址展示空間，此次將在2樓新增兒童國民運動中心，讓文化保存與友善公共設施並存。
此外，公園更融入「美樂地」計畫，推動「陽光公廁」，將潮溼陰暗的公廁改為座式或無障礙廁所，變身休閒場域，吸引遊客造訪。
建設局長陳大田表示，環保節能減碳館位於一樓，設置永續環境、節能減碳環保綠建築教育展示與體驗區、西大墩文化遺址展示區、多功能視聽區等；二樓的兒運中心規劃動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供軟墊、球池、積木等設施，開放2歲至12歲兒童使用，培養認知及協調力。
西大墩工程自2010年取得建照，施工期間接連挖出三連杯、陶器及玉梳型玉飾等史前文物，隨即停工由國立自然科學博物館調查，2011年8月公告為文化遺址，具有牛罵頭及番仔園文化意義，十分珍貴。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。