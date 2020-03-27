西大墩公園環保節能減碳館暨西屯區兒童國民運動中心新建工程造型模擬圖。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕感謝民間基金會捐建，並負擔工程經費約7600萬元，興建西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心。（盧金足攝）

兒運中心規畫動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供軟墊、球池、積木等設施，開放2歲至12歲兒童使用。（盧金足攝）

台中市西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心27日動土，市長盧秀燕表示，預計2021年3月完工，總工程經費7600多萬元，不必市府花一毛錢，而是由來自民間不願具名的基金會提供經費，建物興建完成捐贈給市府，這座環保節能減碳館除保存西大墩重要歷史遺址，更結合兒童國民運動中心，規畫動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供2至12歲兒童使用，打造親子新樂園。

西大墩公園2010年原規畫為「環保節能減碳主題公園」，並由民間基金會捐建，因開挖時發現牛罵頭文化遺址，市府隨即停工並重新檢討，市長盧秀燕上任後，調整原計畫並加速興建，將結合兒童國民運動中心，打造西大墩公園環保節能減碳館，變身親子新樂園，預計明年3月完工。

西大墩公園環保節能減碳館暨兒童國民運動中心今日舉行開工典禮，盧秀燕親自主持，她感謝民間基金會捐建，並負擔工程經費約7600萬元，原僅在1樓規畫節能減碳教育及遺址展示空間，此次將在2樓新增兒童國民運動中心，讓文化保存與友善公共設施並存。

此外，公園更融入「美樂地」計畫，推動「陽光公廁」，將潮溼陰暗的公廁改為座式或無障礙廁所，變身休閒場域，吸引遊客造訪。

建設局長陳大田表示，環保節能減碳館位於一樓，設置永續環境、節能減碳環保綠建築教育展示與體驗區、西大墩文化遺址展示區、多功能視聽區等；二樓的兒運中心規劃動態遊戲區、兒童閱覽室等空間，提供軟墊、球池、積木等設施，開放2歲至12歲兒童使用，培養認知及協調力。

西大墩工程自2010年取得建照，施工期間接連挖出三連杯、陶器及玉梳型玉飾等史前文物，隨即停工由國立自然科學博物館調查，2011年8月公告為文化遺址，具有牛罵頭及番仔園文化意義，十分珍貴。

(中時 )