阪神虎今日公布除了藤浪晉太郎外，另2名因「味覺失靈」而確診新冠肺炎的球員，分別是捕手長坂拳彌和外野手伊藤隼太。阪神指出，包含這3人在內，有7名球員及5名非球團人員，共12人曾在14日聚餐，是否有感染疑慮正在追蹤中。

阪神球團社長揚塩健治表示，「昨日3名選手在大阪的醫院做PCR檢查，結果很不幸是陽性。在大家努力共同防疫時，讓大眾期待的日職球賽增添變數和擔憂，帶來不便感到非常抱歉，我們非常重視也會謹慎處理，也會盡力防止疫情擴散。」

根據日媒《Sanspo.com》報導，藤浪在21日就有感覺嗅覺失靈，不過沒有咳嗽、發燒等感冒症狀，目前嗅覺異常有逐漸改善。

而伊藤隼太22日吃飯時，發現自己有些吃不出味道，與藤浪一樣沒有感冒症狀；長坂拳彌則是18日就因發燒沒去練習，但醫院診斷是感冒而非新冠肺炎，因此他在住處靜養至23日，24日重回練習，25日則表示吃飯完全沒味道，難以下嚥，今日起住院。

目前仍在追查感染源，不過14日一起吃飯的，除了已確診這3人外，還有4名隊友、5名非球界朋友，還未完全掌握所有人的旅遊史，但目前所有隊友及其家人都沒有反應有症狀，都在居家隔離中。

(中時 )